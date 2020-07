Caldo e afa almeno fino a sabato Smog, Arpa: «Attenzione all’ozono» (Di venerdì 31 luglio 2020) Temperature fino a 35 gradi nella nostra provincia e soprattutto alte concentrazioni id ozono. Da domenica le perturbazioni. Leggi su ecodibergamo

Tg1Raiofficial : Prosegue l'ondata di #caldo e afa su tutta Italia. Allerta in 10 città. Anche domani sarà una giornata a rischio.… - SaraBentivegna : La minaccia del tunisino con il barboncino è l’effetto più evidente del caldo torrido di questi giorni #afa - AllertApc : RT @ARPALiguria: #rischio #meteo #liguria Vigilanza per Vene-Saba-Dome: Diffuso disagio per caldo e afa. - giuliog : RT @RomaSette: #Caldo, oltre 4 milioni gli anziani a rischio. Nel decalogo di Uecoop contro l’afa record. impostare il condizionatore a un… - CBMAN : A #Roma oggi fa leggermente #caldo! #afa #Estate2020 #estate #record! E quando mi fermavo ad un semaforo saliva per… -

Ultime Notizie dalla rete : Caldo afa Caldo e afa, sarà un fine settimana "bollente" Varesenews Meteo oggi: allerta per improvvisi temporali di calore. Ecco dove

Bisogna stare attenti alle condizioni meteorologiche delle prossime ore. A lanciare l’allarme è 3B Meteo che sottolinea come oggi sia sicuramente una delle giornate più calde in assoluto, ma potrebber ...

Allerta ondata di caldo: sabato a Brescia scatta il bollino rosso

Il peggioramento arriva dopo l’afa degli ultimi giorni, particolarmente difficile da ... incide sulla capacità di tutte le persone di sopportare il caldo, non solo bambini e anziani. È un fine ...

Bisogna stare attenti alle condizioni meteorologiche delle prossime ore. A lanciare l’allarme è 3B Meteo che sottolinea come oggi sia sicuramente una delle giornate più calde in assoluto, ma potrebber ...Il peggioramento arriva dopo l’afa degli ultimi giorni, particolarmente difficile da ... incide sulla capacità di tutte le persone di sopportare il caldo, non solo bambini e anziani. È un fine ...