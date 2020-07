Calciomercato Lazio: proposto un triennale a David Silva ma occhio a Beckham (Di venerdì 31 luglio 2020) Calciomercato Lazio: il club biancoceleste vuole David Silva e ha proposto un triennale. occhio alla concorrenza di Beckham Igli Tare contro David Beckham per David Silva. Questo lo scenario presentato dalla Gazzetta dello Sport. La Lazio ha messo sul piatto un ricco triennale da 4 milioni l’anno (bonus compresi) per convincere lo spagnolo. I biancocelesti puntano forte sulla voglia di David Silva di restare nel calcio che conta, ma aleggia lo spettro della pioggia di dollari prospettata al fantasista dagli Usa. Beckham ha offerto al trentaquattrenne un allettante ruolo da vera star ... Leggi su calcionews24

Solo_La_Lazio : ?? Tare lavora al calciomercato ?? 'Il Fenerbahce fissa il prezzo' ?? Vorreste il calciatore in rosa? - FossaLeoni1899 : Calciomercato Milan, duello con la Lazio per David Silva: contatti in corso ???? #ACMilan #DavidSilva - antoruotolo : RT @Pistogolblasta2: #DavidSilva. C'è l'offerta della #Lazio. Adesso #Lotito deve solo trovare il modo di pagargli lo stipendio in nero e… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Lazio, il medico #Pulcini: 'Calo nella corsa scudetto? Noi abbiamo una panchina, la #Juve due...' - SaxSan2 : RT @BombeDiVlad: #ULTIMORA ?? ??Ciro #Immobile vicino al rinnovo con la #Lazio. Accelerata nelle ultime ore con la firma che potrebbe avvenir… -