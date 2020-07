Bill Gates, ‘Test per il Covid uno spreco, i tempi sono troppo lunghi’ (Di venerdì 31 luglio 2020) Bill Gates contro i test per il coronavirus: i tempi sono troppo lunghi, servono risposte nell’arco delle ventiquattro ore. In una intervista ai microfoni della CNBC, Bill Gates torna a parlare dell’emergenza coronavirus e boccia i test per il Covid, una perdita di tempo a causa dei tempi lunghi che passano dal test ai risultati. Bill Gates contro i test per il coronavirus: i tempi sono troppo lunghi Secondo Bill Gates il problema dei test per il coronavirus è legato ai tempi troppo lunghi. Se i risultati fossero immediati, o comunque arrivassero in ... Leggi su newsmondo

