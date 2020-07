Bielorussia, in 60mila in piazza contro Lukashenko: non succedeva da 10 anni. E lui prepara l’esercito (Di venerdì 31 luglio 2020) Una manifestazione antigovernativa di questa portata non si vedeva da dieci anni. In 60mila hanno sfidato Aleksandr Lukashenko, che governa la Bielorussia ininterrottamente dal 1994 e il 9 agosto si ricandida per il sesto mandato, e sono scesi in piazza a sostegno della candidata dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya. Il presidente punta a farsi rieleggere ma nel paese cresce il malcontento legato a crisi economica e pandemia, che lui ha sempre miniminizzato se non addirittura negato, bollandola come “psicosi“. Tutto questo nonostante lui stesso abbia ammesso di essere stato contagiato. Il raduno è stato nella serata di ieri nel Parco dell’Amicizia dei popoli a Minsk per sostenere Tikhanovskaya, dissidente 37enne moglie di Serghiei Tikhanovsky, oppositore ... Leggi su ilfattoquotidiano

