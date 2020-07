Battletoads: annunciata la data di uscita per PC e Xbox One (Di venerdì 31 luglio 2020) Rare ha confermato che Battletoads uscirà per Xbox One e Xbox Game Pass il 20 agosto, oltre a Windows 10 e Steam e per l'occasione è stato pubblicato un trailer.A 26 anni dall'ultimo gioco della serie, il nuovo Battletoads si concentrerà sul suo classico gameplay in stile brawler, ma introdurrà anche nuove sezioni con veicoli e persino alcuni rompicapo. Inoltre, il gioco supporterà la modalità cooperativa per un massimo di tre giocatori, con la possibilità di entrare e uscire a piacimento.Il gioco è disponibile per la preinstallazione in questo momento attraverso Xbox Game Pass e Rare afferma che condividerà più sessioni di gameplay, primi scorci di nuovi articoli e bonus esclusivi in ​​vista del rilascio. Sono passati un ... Leggi su eurogamer

