Astrofisica, KiDS conferma: l’Universo è più omogeneo di quanto ci aspettassimo (Di venerdì 31 luglio 2020) Arrivano dal team internazionale della collaborazione KiDS (Kilo-Degree Survey) le nuove mappe realizzate grazie al telescopio VST dell’ESO in Cile, che coprono circa 1000 gradi quadrati, ovvero circa il 5% di tutta la volta celeste. Gli articoli scientifici appena pubblicati e in corso di pubblicazione, che vedono anche la partecipazione di ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), hanno sfruttato i dati di 31 milioni di galassie, lontane fino a circa 10 miliardi di anni luce. I risultati di questi studi confermano in modo sempre più forte l’idea che la distribuzione di materia nell’universo sia più omogenea di quanto indicato dai modelli cosmologici oggi più accreditati. L’obiettivo del progetto KiDS, ... Leggi su meteoweb.eu

