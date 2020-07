Via libera di Senato e Camera allo scostamento di bilancio. Gualtieri: “Basta polemiche irresponsabili” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Parlamento vota lo scostamento di bilancio. Via libera del Senato con 170 sì, 4 contrari e 133 astenuti. Poco dopo ok dalla Camera. ROMA – Il Parlamento vota lo scostamento di bilancio. Il primo via libera è arrivato dal Senato con 170 sì, 4 contrari e 133 astenuti con il Centrodestra che ha preferito non esprimere la propria preferenza. #scostamento di #bilancio. Con 170 voti favorevoli, 4 contrari 133 astensioni, l'Assemblea approva la proposta di risoluzione n. 100 della maggioranza a Doc. LVII-bis, n. 2 (Relazione a Parlamento con aggiornamento piano di rientro verso Obiettivo Medio Periodo #OTM). #OpenSenato— Senato ... Leggi su newsmondo

ROMA (ITALPRESS) – Anche la Camera, dopo il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza che autorizza lo scostamento del pareggio di bilancio. I si’ sono stati 326, gli astenuti 222, ...

Coronavirus, a Roma il totale dei casi di importazione proviene da ben 30 nazioni

Ad oggi il totale dei casi di importazione a Roma proviene da ben 30 Paesi e quelli a maggior incidenza sono il Bangladesh l'India, il Pakistan e la Romania. A dirlo è l'assessore alla sanità nel Lazi ...

