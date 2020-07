Uomini e Donne, colpo di scena su Nicola Vivarelli (Di giovedì 30 luglio 2020) Nicola Vivarelli in arte Sirius giovane corteggiatore di Gemma Galgani è riuscito ad ottenere l’attenzione mediatica che desiderava nonostante un edizione anomala di Uomini e Donne, e nonostante la reticenza del pubblico. Il cavaliere che in questi giorni ha rivelato d’aver provato a sentire e a vedere la dama doc del trono over ha spiegato che a negarsi è stata proprio Gemma, lui ha intenzione di conoscerla meglio perchè molto attratto da lei. Le rivelazioni del bel ufficiale non hanno poi convinto molto e la reticenza di Gemma sembra essere più che giustificata tanto che oggi arrivano sul cavaliere delle segnalazioni shock. A mettere all’angola Nicola Vivarelli Deianira Marzano esperta di gossip, ma soprattutto di personaggi che ... Leggi su quotidianpost

