Ufficiale: la Fiorentina conferma Iachini. La nota (Di giovedì 30 luglio 2020) Attraverso una nota apparsa sul proprio sito Ufficiale, la Fiorentina ha confermato Beppe Iachini sulla propria panchina anche per la prossima stagione. Ecco quanto si legge: “ACF Fiorentina comunica che Mister Giuseppe Iachini rimarrà alla guida tecnica della Prima Squadra gigliata anche per la stagione 2020/21”. FOTO: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

