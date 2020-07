Tottenham, la nuova maglia per il 2020-21 piace a Kane: “Quella sfumatura di verde ci sta benissimo…” (Di giovedì 30 luglio 2020) La stagione di Premier League è terminata e le squadre, oltre a riposarsi, pensano già alla prossima annata. Primo passo, svelare le maglie che verranno indossate dai calciatori. Oggi è stato il turno del Tottenham che ha sorpreso tutti con una divisa per il 2020-21 davvero particolare dove spunta un colore inedito: il verde. Tra i primi commenti, quello del capitano Spurs Harry Kane, apparso entusiasta della t-shirt e della novità.Tottenham: Kane innamorato della maglia e... del verdecaption id="attachment 999393" align="alignnone" width="556" Kane (twitter Tottenham ufficiale)/caption"Mi sembrano davvero belle", ha detto Kane al sito ufficiale del Tottenham ... Leggi su itasportpress

