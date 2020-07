Torino, 80enne coltivava la marijuana del figlio: “Mi disse che era luppolo” (Di giovedì 30 luglio 2020) La poveretta curava con la massima attenzione la piantagione di marijuana del figlio convinta, come le aveva detto lui, che fosse luppolo per la birra. Inizialmente i poliziotti non credevano ai loro occhi: una rigogliosa e curatissima piantagione di marijuana nell’alloggio di un’arzilla 80enne. La quale, quando sono arrivati gli agenti, li ha invitati come … L'articolo Torino, 80enne coltivava la marijuana del figlio: “Mi disse che era luppolo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Insulti, prepotenze e umiliazioni nei confronti della madre 80enne, a Giaveno arrestato i figlio violento

