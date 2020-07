Temptation Island 2020: dove vedere l’ultima puntata in TV oggi 30 luglio 2020, streaming e repliche, canali, orari, internet e App (Di giovedì 30 luglio 2020) Siamo arrivati all’ultima puntata, alla conclusione della stagione, e alla resa dei conti per le coppie: è il tempo dei verdetti, dei chiarimenti e delle definiva ‘strategie’ tra amori rinsaldati, annegati, e l’influenza di tentatori e tentatrici e vip e nip che inseguono le fila degli amori di cui sono protagonisti. Siamo arrivati, dunque, all’ultima puntata di Temptation Island 2020, che questa sera 30 luglio 2020 torna in onda con il suo consueto appuntamento settimanale. Temptation Island 2020 in via eccezionale aveva vissuto un altro appuntamento a inizio settimana, martedì 28 luglio ... Leggi su italiasera

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - Novella_2000 : “Cesso a pedali”, “poraccio” e tanti altri complimenti di Karina Cascella per Pietro Delle Piane - WonderMargot_ : RT @OsservaMy: Un uomo che guarda Temptation Island, non merita la nostra fica ?? . #Buongiorno eh - fiakketto : RT @OsservaMy: Un uomo che guarda Temptation Island, non merita la nostra fica ?? . #Buongiorno eh - Gabrioc : RT @__L_i_G__: @Gabrioc Ballando con le stelle in versione pallonara. Se ci aggiungi un falò tipo Temptation Island, è subito 3-4mld a stag… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Antonella Elia, l’ex Marco Senise la gela con una lettera: “Sei una donna…”

Antonella Elia continua ad avere gli occhi puntati addosso: mentre è alle prese con le conseguenze dei suoi gesti a Temptation Island, ora la showgirl è stata chiamata in causa dal suo ex fidanzato, M ...

Maria De Filippi, vacanze con l’uomo della sua vita: la conduttrice beccata così

Maria De Filippi è, insieme a Barbara D’Urso, forse, il volto più noto e quello più amato dei canali Mediaset e, in generale, della televisione italiana. Proprio alla moglie di Maurizio Costanzo si d ...

Antonella Elia continua ad avere gli occhi puntati addosso: mentre è alle prese con le conseguenze dei suoi gesti a Temptation Island, ora la showgirl è stata chiamata in causa dal suo ex fidanzato, M ...Maria De Filippi è, insieme a Barbara D’Urso, forse, il volto più noto e quello più amato dei canali Mediaset e, in generale, della televisione italiana. Proprio alla moglie di Maurizio Costanzo si d ...