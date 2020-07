Tavecchio: “Se la nuova serie A parte il 12 o il 19 settembre non c'è bisogno di ricorrere ai playoff e ai playout" (Di giovedì 30 luglio 2020) Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha parlato a 'Marte Sport Live', trasmissione in onda su Radio Marte: “Il protocollo per la ripresa del calcio a settembre non è ancora uscito. Leggi su tuttonapoli

BlitzMagazine_ : Carolina taglia il kicker Gano e rinnovano la fiducia a Slye, che ha una media del 78% nei FG e dell'88% nei PAT (i… - AlbOr_EsSence : RT @TUTTOJUVE_COM: Tavecchio: 'Se Serie A riparte il 12 o il 19 settembre non credo ci sia bisogno dei playoff ma va ridotto il numero dell… - morenoAlmare : Cazzzzzzzz mi tocca rimpiangere Tavecchio.........?????????? - TUTTOJUVE_COM : Tavecchio: 'Se Serie A riparte il 12 o il 19 settembre non credo ci sia bisogno dei playoff ma va ridotto il numero… - sscalcionapoli1 : Tavecchio: “Playoff e playout? Non servono a creare competitività, ma a ridurre il numero delle gare, canale dirett… -