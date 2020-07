Stefania Pezzopane si laurea con 110 e lode: “Una giornata importante” (Di giovedì 30 luglio 2020) La deputata del Partito Democratico Stefania Pezzopane si è laureata in Scienze Politiche con il massimo dei voti. Ad annunciarlo è stata lei stessa con una foto pubblicata su Instagram, che la ritrae felice mentre regge la propria tesi. In passato l’onorevole ha fatto parlare di sé anche per la relazione che la lega a Simone Coccia Colaiuta, ex concorrente del Grande Fratello di 24 anni più giovane. laurea con 110 e lode per Stefania Pezzopane “Mi sono laureata con 110 e lode, una grandissima emozione, sono stata appena proclamata Dottore in Scienze Politiche – ha scritto Stefania Pezzopane su Instagram; “Oggi per me è una ... Leggi su thesocialpost

AlexBongini : RT @fanpage: Stefania Pezzopane si è laureata con 100 e lode ?? - stefaniapezzopa : RT @gossipblogit: Stefania Pezzopane si è laureata in Scienze Politiche: gli auguri del fidanzato Simone Coccia Colaiuta - stefaniapezzopa : RT @fanpage: Stefania Pezzopane si è laureata con 100 e lode ?? - peppe844 : RT @fanpage: Stefania Pezzopane si è laureata con 100 e lode ?? - fanpage : Stefania Pezzopane si è laureata con 100 e lode ?? -