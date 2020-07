Serie B 2020/21, ufficiali le date: si parte il 26 settembre (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA - L'assemblea della Lega di Serie B che si è svolta oggi con le società presenti e collegate in video-conferenza ha stabilito le date per la prossima stagione del campionato cadetto. L'annata ... Leggi su corrieredellosport

SerieA : La penultima giornata della #SerieATIM 2019/2020 è terminata. Ecco la classifica aggiornata! Scarica l'App uffic… - juventusfc : KICK-OFF! | #FINOALLAFINE, per onorare la prima trasferta da Campioni d'Italia 2019/2020! DAI RAGAZZI! LIVE… - SerieA : #SerieATIM 2019/2020. Penultima giornata: è tutto pronto! ?? Scopri l'App ufficiale di Lega Serie A per restare ag… - RivieraSportit : Calcio, Serie D. Imperia, mister Alessandro Lupo carico per l'inizio della nuova stagione: 'E' come se non ci fossi… - cmdotcom : #SerieB, UFFICIALE: orari #playoff e #playout, ecco le date del campionato 2020/21. E il #Var...… -