Rovazzi, la confessione a cuore aperto: “È stato un incubo” (Di giovedì 30 luglio 2020) Fabio Rovazzi ha deciso di raccontare i difficili momenti vissuti durante la quarantena per il Coronavirus. Il cantante famoso per le sue hit estive, che a causa del virus ha subito una perdita importante, ha affidato ad un lungo post su Instagram le proprie riflessioni sul complicato periodo della sua vita che lo ha portato a rinunciare ad una canzone per l’estate 2020. La pausa dal mondo dello spettacolo però non durerà a lungo, perché secondo le parole del cantante ci sarebbero novità di ampio respiro in arrivo per l’autunno. Rovazzi e la quarantena: “È stato un vero incubo“ Dopo quasi 2 mesi senza nemmeno un post su Instagram, Rovazzi ha scelto il popolare social network per descrivere i momenti difficili trascorsi durante la quarantena per il ... Leggi su thesocialpost

