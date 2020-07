Ricottine al forno con zafferano e limone. La ricetta light (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di preparazione: 50 minutiCalorie per porzione: 141 KcalINGREDIENTI PER 6 PERSONE: 6 Ricottine lightla scorza di 1 limone non trattato1 mazzolino di timo 1 bustina di zafferano 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 1 cucchiaio di succo di limonesale pepe Procedimento Togliete le Ricottine dagli stampi e posizionatele in una pirofila. Mescolate a parte l’olio con lo zafferano, il succo di limone e il sale e versate il tutto sulle Ricottine. Insaporite con le foglioline di timo, una spolverata di pepe e la scorza del limone grattugiata. Infornate a 200 °C per circa 30-40 minuti. Sfornate, lasciate intiepidire e servite. Segreto / Consiglio La ricotta, è risaputo, è uno dei ... Leggi su iodonna

