Pradè: “Vogliamo chiudere nella parte sinistra della classifica. Contento per Chiesa” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato ai microfoni dei canali del club viola dopo la vittoria di ieri contro il Bologna. Ecco le sue parole: “Ci tenevamo a vincere, vogliamo finire la stagione nella parte sinistra della classifica. Un successo arrivato per merito di questo gruppo e che fa felici anche i nostri tifosi. Contento per la tripletta di Chiesa e per l’esordio di Brancolini”. FOTO: Twitter Fiorentina L'articolo Pradè: “Vogliamo chiudere nella parte sinistra della classifica. Contento per Chiesa” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

