positivo al Covid ma partecipa a un matrimonio: in 90 finiscono in quarantena (Di giovedì 30 luglio 2020) Tutte le persone coinvolte saranno sottoposte a tampone mentre si stanno accertando i contatti che hanno avuto da sabato 26 luglio, data delle nozze La notizia è stata riportata dal sito tgcom24. Una ... Leggi su isnews

fattoquotidiano : CORONAVIRUS È entrato che era negativo al Covid, è stato dimesso da positivo [di @VinzBis] #edicola #30luglio - MediasetTgcom24 : Enna, positivo al Covid invitato a un matrimonio: 90 in quarantena #coronavirus - RaiNews : Alla festa celebrata a Nicosia (Enna) il 26 luglio scorso, un invitato che vive e lavora in Germania risultato posi… - oskygomita : RT @Juanjojunin666: Mala noticia para Bullrich,Carrio,Pau Olivetto,Santoro y Stornelli,dio positivo de #Covid_19 su amigo y socio D'ALESSIO - Regicity74 : RT @JornalNoticias: Michelle Bolsonaro testa positivo à covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : positivo Covid

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:- Catanzaro: 2 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.- Cosenza: 22 in isolamento domiciliare; 436 ...I tamponi effettuati sono stati 61.858, oltre 5 mila più del giorno precedente. LA SITUAZIONE IN CAMPANIA - Sono 16, su 2.076 tamponi effettuati, i positivi al covid-19 registrati oggi in campania. Il ...