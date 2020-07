Pierluigi Diaco ospita Grigolo e si commuove in diretta (Di giovedì 30 luglio 2020) Pierluigi Diaco ospita il tenore Vittorio Grigolo a “Io e Te”. Il conduttore si commuove in diretta al racconto dell’uomo Pierluigi Diaco si commuove a “Io e Te”. Il conduttore, nella puntata andata in onda oggi, ha ospitato il tenore Vittorio Grigolo. L’uomo ha raccontato del controverso episodio che l’ha visto protagonista, con tanto di accusa di molestie sessuali a Tokyo nei confronti di una collega nipponica. E’ stato però il racconto degli esordi e dell’adolescenza il tema che ha fatto arrivare alle lacrime Diaco. Il tenore ha raccontato i suoi inizi, quando ha svelato di aver lasciato tutto e tutti, dagli affetti ... Leggi su bloglive

