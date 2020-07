“Picchiato a sangue senza un motivo da un poliziotto in borghese”: la denuncia di un 23enne romano (Di giovedì 30 luglio 2020) “Picchiato a sangue senza un motivo da un poliziotto in borghese“. Questa la denuncia di un 23enne romano che a Leggo ha raccontato la terribile esperienza passata lo scorso sabato, quando rincasava dopo una serata passata insieme ad un amico a Trastevere. Marco, questo il suo nome, era a bordo del suo scooter insieme al suo amico quando, intorno alle 3 di notte, su viale Marconi è stato affiancato da una 500 XL con a bordo due uomini. “Mi fissano e mi urlano “ma che ca**o ti guardi?”. Io rispondo – racconta il giovane – per le rime e continuiamo a battibeccare per qualche secondo. Quando pensavo fosse tutto finito si scatena l’inferno”. Ed è effettivamente un inferno quello in cui si ritrovati i due ... Leggi su tpi

gennaromigliore : Presenterò un’interrogazione urgente alla ministra Lamorgese per investire il governo di questa vicenda. Dobbiamo e… - Angela3v999 : RT @gennaromigliore: Presenterò un’interrogazione urgente alla ministra Lamorgese per investire il governo di questa vicenda. Dobbiamo esse… - MiaomiaoCh : RT @gennaromigliore: Presenterò un’interrogazione urgente alla ministra Lamorgese per investire il governo di questa vicenda. Dobbiamo esse… - simonavitelli60 : RT @gennaromigliore: Presenterò un’interrogazione urgente alla ministra Lamorgese per investire il governo di questa vicenda. Dobbiamo esse… - mereu_giorgio : RT @SerglocSergio: ESCLUSIVO/ Roma, denuncia choc di Marco: «Fermato e picchiato a sangue da un poliziotto in borghese» -

Ultime Notizie dalla rete : “Picchiato sangue Vittorio Brumotti: "Io, aggredito dagli spacciatori: dietro di loro ho visto la 'ndrangheta" Corriere della Sera