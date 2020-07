Pensioni, preparano in silenzio la Fornero-bis. E Librandi: «Giusto, bisogna lavorare più a lungo» (Di giovedì 30 luglio 2020) Il gioco delle parti per arrivare al traguardo. Che è la trappola delle Pensioni. La prima a preparare la strada è la Fornero. Da settimane, in difesa della sua legge, continua a reclamare una politica di lacrime e sangue. Poi c’è la strategia del governo. Diffonde dati allarmistici per disegnare un quadro dalle tinte fosche. E con questa scusa mettere mano alle Pensioni. Pensioni, i dati diffusi dal governo per sondare il terreno A spiegarlo, alcuni giorni fa, era stato l’ex sottosegretario Alberto Brambilla. «Questo governo sta buttando miliardi e miliardi nel più improduttivo assistenzialismo», aveva detto. «Per questo lascia che circolino delle vere e proprie fake news sui conti dell’Inps, come quella secondo cui durante il Covid il numero dei ... Leggi su secoloditalia

