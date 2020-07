Pago e Serena Enardu di nuovo insieme, l’ex gieffina svela: “E’ venuto per…” (Di giovedì 30 luglio 2020) Serena Enardu e Pago si sono rivisti Qualche ora fa Serena Enardu ha confessato ai follower della disavventura vissuta la notte precedente a causa di una blatta. Successivamente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 si è di nuovo fatta viva sul suo account Instagram, attraverso delle Stories, per rivelare ai follower un altro colpo di scena. In poche parole nel pomeriggio di mercoledì 29 luglio 2020 lei e il suo ex Pago si sono rivisti. Per quale ragione? Ebbene sì, il cantante sardo si è recato nell’appartamento dell’ex gieffina per prendere un caffè e per parlare di alcune cose che avevano lasciato in sospeso dopo la loro separazione. A rendere noto il tutto ci ha pensato la stessa ex tronista ... Leggi su kontrokultura

mattinodinapoli : #serena enardu e #pago di nuovo insieme: «Ci siamo presi un caffè e...» - zazoomblog : Serena Enardu e Pago si sono rivisti: “Abbiamo preso un caffè e…” ecco cosa è successo - #Serena #Enardu #rivisti:… - blogtivvu : 'Io e Pago ci siamo rivisti', Serena Enardu svela di avere incontrato il suo ex ????? ? Il resto te lo raccontiamo ne… - infoitcultura : Pago e Serena si sono rivisti: cosa è successo tra i due - infoitcultura : Pago e Serena Enardu si sono rivisti: ennesimo ritorno di fiamma? -