Napoli, indagati 40 parcheggiatori abusivi: percepivano reddito di cittadinanza (Di giovedì 30 luglio 2020) Ieri gli agenti del commissariato San Ferdinando, su delega della Procura di Napoli, hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 40 persone che percepivano il reddito di cittadinanza e hanno omesso di comunicare le variazioni di reddito derivanti dall’attività di parcheggiatore abusivo. L’attività d’indagine, avviata nel dicembre 2018 e terminata nel dicembre 2019, ha consentito di documentare che gli indagati svolgevano stabilmente l’attività di parcheggiatore abusivo in via Chiatamone, Riviera di Chiaia, largo Vasto a Chiaia, via Nisco, via Orsini, via Carducci e via Fornari, nonché sul lungomare Caracciolo. I numerosi servizi di contrasto a tale fenomeno illecito hanno permesso di ... Leggi su ildenaro

RedazioneTvcity : Napoli, indagati 40 parcheggiatori abusivi percettori di reddito di cittadinanza - - Torrechannelit : Napoli – Indagati 40 parcheggiatori abusivi percettori di “reddito di cittadinanza” - ilgiornalelocal : Indagati 40 parcheggiatori abusivi Percepivano il reddito di cittadinanza - fattidinapoli : Napoli: Indagati 40 parcheggiatori abusivi percettori di “reddito di cittadinanza” - - puntomagazine : I due arrestati, ritenuti appartenenti al clan Troncone, sono indagati per tentata estorsione, aggravata dal metodo… -