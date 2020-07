Migranti: Procuratore aggiunto Agrigento, ‘pescatori-scafisti sulla rotta dalla Tunisia’ (Di giovedì 30 luglio 2020) Palermo, 30 lug. (Adnkronos) – Pescatori tunisini che si trasformano in scafisti. E’ quanto hanno accertato i magistrati della Procura di Agrigento con l’ultima indagine che ha portato all’arresto di 23 tunisini. “Sembra essere tornati a dieci anni fa – dice il Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella in una intervista a La Stampa – con una differenza degna di nota. Prima i pescherecci viaggiavano senza reti o attrezzature proprio perché in realtà dovevano solo trasportare i Migranti, ora fanno l’uno e l’altro e i pescatori fanno anche gli scafisti. Abbiamo trovato a bordo reti, anche se asciutte e un po’ di pesce”. Quindi i pescherecci attraversano il Mediterraneo senza ... Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Migranti: Procuratore aggiunto Agrigento, 'pescatori-scafisti sulla rotta dalla Tunisia'... - fabiodellanno : RT @ItalianPolitics: Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio: «Chiudere al più presto la rotta tunisina. Di recente gli sbarchi nel… - MoniShantiRani : RT @ItalianPolitics: Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio: «Chiudere al più presto la rotta tunisina. Di recente gli sbarchi nel… - alita31580584 : RT @francescatotolo: Il ministro #Lamorgese ha dichiarato di voler fermare il flusso dei #migranti dalla #Tunisia, così come il procuratore… - Gigi412Po : RT @francescatotolo: Il ministro #Lamorgese ha dichiarato di voler fermare il flusso dei #migranti dalla #Tunisia, così come il procuratore… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Procuratore Migranti: Procuratore aggiunto Agrigento, 'pescatori-scafisti sulla rotta dalla Tunisia' SassariNotizie.com Migranti: Procuratore aggiunto Agrigento, 'pescatori-scafisti sulla rotta dalla Tunisia'

Palermo, 30 lug. (Adnkronos) - Pescatori tunisini che si trasformano in scafisti. E' quanto hanno accertato i magistrati della Procura di Agrigento con l'ultima indagine che ha portato all'arresto di ...

I Carabinieri acciuffano Aghilar: l'ultimo fuggitivo dal carcere di Foggia, che uccise la suocera ad Orta Nova

"Vi faccio i complimenti. Davvero bravi". Sono le prime parole che Cristoforo Aghilar, accusato di omicidio e ricercato da 4 mesi, dopo essere fuggito dal carcere di Foggia, ha detto ai carabinieri ch ...

Palermo, 30 lug. (Adnkronos) - Pescatori tunisini che si trasformano in scafisti. E' quanto hanno accertato i magistrati della Procura di Agrigento con l'ultima indagine che ha portato all'arresto di ..."Vi faccio i complimenti. Davvero bravi". Sono le prime parole che Cristoforo Aghilar, accusato di omicidio e ricercato da 4 mesi, dopo essere fuggito dal carcere di Foggia, ha detto ai carabinieri ch ...