Mertens sul futuro: "Penso a sabato, qui a Napoli voglio aiutare i giovani e tutta la squadra" (Di giovedì 30 luglio 2020) Nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, Dries Mertens si è soffermato anche sul suo futuro, dopo il prolungamento contrattuale firmato poche settimane fa: "Rinnovo? "Ho aspettato un po' di tempo ma alla fine ci s ... Leggi su tuttonapoli

sull'opportunità di giocare il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona in un altro Paese e non in Spagna, per l'allerta coronavirus. LEGGI ANCHE Barcellona-Napoli, Mertens: ...Il presidente del Napoli infatti aveva sollevato più di un dubbio sull'opportunità di giocare "in una città ... che giochi a calcio", il grido di battaglia lanciato da Dries Mertens. E proprio l'avere ...