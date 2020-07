Mertens: 'Barcellona? Fiducia Napoli. Aiuterò Osimhen' (Di giovedì 30 luglio 2020) Ormai sembra il braccio armato di Rino Gattuso in campo. Perché Dries Mertens del suo tecnico condivide parole, opere e missioni. Tanto che ha rinnovato il contratto col Napoli per altri due anni ... Leggi su gazzetta

claudioruss : #Mertens: '#Barcellona? Andiamo a provare l’impresa, dobbiamo essere fiduciosi perchè può succedere di tutto. Aiuta… - EuropaCalcio : #Napoli, #Mertens: 'Col Barcellona può succedere di tutto, sul mio rinnovo...' - clikservernet : Mertens: “Siamo carichi per il Barcellona. Io e Osimhen possiamo giocare insieme” - Noovyis : (Mertens: “Siamo carichi per il Barcellona. Io e Osimhen possiamo giocare insieme”) Playhitmusic - - sportli26181512 : Mertens: 'Barça? C'è fiducia, Gattuso ci carica. In futuro aiuterò Osimhen': Mertens: 'Barça? C'è fiducia, Gattuso… -