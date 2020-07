Mercato Inter, colpo Messi: Zhang si muove, Barcellona irritato (Di giovedì 30 luglio 2020) I costi dell'operazione, riporta la Gazzetta dello Sport sarebbero comunque astronomici: l'ingaggio sarebbe di 50 milioni di euro netti all'anno, senza bonus, per un costo complessivo di 65 milioni ... Leggi su sport.virgilio

Gazzetta_it : #Conte contento, accordo ai dettagli: #Sanchez resta all'Inter anche la prossima stagione - Sport_Mediaset : Il piano di #Suning per portare #Messi all' #Inter nel 2021 ?? Tutti i dettagli qui ?? - FBiasin : Giocatori associati all’#Inter negli ultimi due mesi: tutti. Giocatori non associati all’#Inter negli ultimi due m… - MatteBa : @ale43127805 @GoalItalia Scusami ma non riesco a rispondere dalle risate, sentire un interista inneggiare ad Inter… - passione_inter : CdS - L'Inter detta le condizioni per Tonali. Fiducia Kumbulla: il Verona vuole Agoumé - -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Inter Mercato Inter, colpo Messi: Zhang si muove, Barcellona irritato Virgilio Sport Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | 80 milioni per il ‘nuovo Kante’

Inter News: tutte le ultime notizie nerazzurre30111 Calciomercato Inter: ultimi scoop di mercato26342 Rassegna stampa Inter - I Titoli di Oggi7360 News dal campo2468 Esclusive di InterLive.it682 Video ...

Inter, Conte non ha mai smesso di pensare a Dzeko

Antonio Conte non ha mai smesso di pensare a Edin Dzeko, capitano della Roma. Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, durante la trasmissione “90° Gol Notte”, ha riportato un’indiscrezione di mercat ...

Inter News: tutte le ultime notizie nerazzurre30111 Calciomercato Inter: ultimi scoop di mercato26342 Rassegna stampa Inter - I Titoli di Oggi7360 News dal campo2468 Esclusive di InterLive.it682 Video ...Antonio Conte non ha mai smesso di pensare a Edin Dzeko, capitano della Roma. Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, durante la trasmissione “90° Gol Notte”, ha riportato un’indiscrezione di mercat ...