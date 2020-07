Matteo Salvini sarà processato: i suoi commenti a caldo – VIDEO (Di giovedì 30 luglio 2020) Matteo Salvini sarà processato per la vicenda Open Arms: il Senato ha dato il via libera negando al deputato l’immunità parlamentare. Il leader della Lega però punta il dito: “Un processo politico”. Matteo Salvini dovrà rispondere alla magistratura delle accuse di abuso d’ufficio e sequestro di persona plurimo e aggravato. Nel momento in cui l’allora Ministro degli Interni cominciò … L'articolo Matteo Salvini sarà processato: i suoi commenti a caldo – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

