Mars 2020 in partenza: ecco la diretta del lancio (Di giovedì 30 luglio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=JIB3JbIIbPU Mars 2020 è ai blocchi di partenza. Tra poche ore anche la missione spaziale della Nasa prenderà il volo. Il razzo Atlas V partirà dalla rampa 41 di Cape Canaveral alle 13:50 italiane per portare in orbita verso il Pianeta rosso il rover Perseverance e il drone Ingenuity, destinati a perlustrare in lungo e in largo l’ambiente marziano. Condizioni meteo permettendo e salvo imprevisti, quella della Nasa sarà la terza missione spaziale a far rotta verso Marte questo mese. Il 19 luglio, infatti, è partita Hope, la sonda degli Emirati Arabi Uniti, e qualche giorno dopo, il 23, è stata la volta della cinese Tianwen-1. Tutti a sfruttare la finestra temporale favorevole in cui la Terra e Marte si trovano alla minima distanza. The @ulalaunch ... Leggi su wired

wireditalia : Oggi partirà la terza missione marziana di questa estate: porterà sul Pianeta rosso il drone Ingenuity e Perseveran… - DigitalicMag : Nasa Mars 2020 Perseverance: segui in diretta la missione alla ricerca della vita su Marte - Krinago92 : RT @wireditalia: Oggi partirà la terza missione marziana di questa estate: porterà sul Pianeta rosso il drone Ingenuity e Perseverance, il… - _nelFrattempo : RT @wireditalia: Oggi partirà la terza missione marziana di questa estate: porterà sul Pianeta rosso il drone Ingenuity e Perseverance, il… - _quarantadue_ : RT @leganerd: NASA, oggi la diretta del lancio del Mars rover ? -