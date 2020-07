Mantova, risolto guasto all'impianto di condizionamento: ripristinate attività in ospedale (Di giovedì 30 luglio 2020) Mantova, 30 luglio 2020 - E' servita una notte ai tecnici dell'ospedale di Mantova per risolvere i l guasto all'impianto di condizionamento dell'aria nel blocco C dell'ospedale Carlo Poma che aveva ... Leggi su ilgiorno

Mantova, 30 luglio 2020 - E' servita una notte ai tecnici dell'ospedale di Mantova per risolvere il guasto all'impianto di condizionamento dell'aria nel blocco C dell'ospedale Carlo Poma che aveva ...

“BIOCIRCULAR”: HYDROCHAR DAI FIORI DI LOTO PER NEUTRALIZZARE NUTRIENTI E METALLI PESANTI NEI DUE BACINI LACUSTRI

(Mantova, 27 Lug 20) Le due maggiori riserve naturali del Mincio a Nord e a Sud di Mantova, le Valli e la Vallazza, pagano un tributo elevato causato dalle attività antropiche del presente e del passa ...

Mantova, 30 luglio 2020 - E' servita una notte ai tecnici dell'ospedale di Mantova per risolvere il guasto all'impianto di condizionamento dell'aria nel blocco C dell'ospedale Carlo Poma che aveva ...

(Mantova, 27 Lug 20) Le due maggiori riserve naturali del Mincio a Nord e a Sud di Mantova, le Valli e la Vallazza, pagano un tributo elevato causato dalle attività antropiche del presente e del passa ...