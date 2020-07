Leclerc: 'Aspettare sino al 2022 per vincere non mi toglie motivazioni' (Di giovedì 30 luglio 2020) ... parlando con la Gazzetta dello Sport, John Elkann ha ammesso che occorreranno almeno un paio di stagioni prima che si possa tornare competitivi. 'Non sono frustrato da ciò - dice Leclerc - dobbiamo ... Leggi su gazzetta

“Quando deciderò il mio futuro? Non ho fretta. Voglio prendermi il tempo necessario per essere sicuro che possa essere la decisione più corretta anche se non può ovviamente non puoi sapere se lo sia d ...

I difetti della SF1000 non buttano giù i piloti Ferrari: “Siamo motivati”

Sebastian Vettel e Charles Leclerc, nella conferenza stampa di rito del giovedì ... perché al momento non ci siamo. Ci aspetta tantissimo lavoro da fare ma nessuna frustrazione, semmai motivazione a ...

"Quando deciderò il mio futuro? Non ho fretta. Voglio prendermi il tempo necessario per essere sicuro che possa essere la decisione più corretta anche se non può ovviamente non puoi sapere se lo sia d ...