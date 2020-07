Il caso delle due gemelle che hanno partorito il primo figlio nello stesso giorno (Di giovedì 30 luglio 2020) Nate insieme 28 anni fa, insieme sono anche diventate mamme. È la storia di Stefania e Assunta Del Mondo, gemelle di casoria che hanno dato alla luce a quattro ore di distanza i loro figli, due maschietti, a Napoli. Lorenzo è nato alle 23:30 del 24 luglio, Carmine alle 3:51 del 25, entrambi con parto naturale. A riportare la vicenda è il Corriere della Sera.È successo nella notte tra il 24 e il 25 luglio a Napoli, nel reparto di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico Vanvitelli, nel cuore antico della città, tra il Conservatorio di San Pietro a Majella e il decumano superiore.L’evento è stato festeggiato da tutto il personale del reparto, stupito dalla sincronia del parto delle due sorelle.“I medici quasi non si capacitavano di quello che vedevano”, racconta ... Leggi su huffingtonpost

