Giugliano, vasto incendio in fascia costiera: enorme nube nera e fumo tossico (Di giovedì 30 luglio 2020) Giugliano. Si sta sviluppando in questi minuti un grosso incendio in fascia costiera, nei pressi del Lago Patria. Le fiamme sono divampate nei pressi della Circumlago, come testimonia la foto postata da un utente in un gruppo Facebook. Decine già le segnalazioni da parte di residenti e cittadini della zona. L’enorme colonna di fumo nero … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano vasto Giugliano, vasto incendio a Casacelle: fumo tossico invade la città Teleclubitalia.it La droga arriva a domicilio in tutta la Campania: 7 persone arrestate

Una vasta operazione dei carabinieri della compagnia di Caserta è scattata alle prime ore di questa mattina: i militari dell'Arma, su richiesta dalla Dda di Napoli, hanno arrestato 7 persone (tre in c ...

Vasta operazione nelle provincie Caserta, Avellino, Verona e Alessandria. Smantellata organizzazione dedita al traffico di stupefacenti

Negli sviluppi successivi è emersa un’incessante attività di spaccio che trovava il proprio approvvigionamento di stupefacente nel napoletano, in particolare dall’area di Giugliano in Campania. La ...

Una vasta operazione dei carabinieri della compagnia di Caserta è scattata alle prime ore di questa mattina: i militari dell'Arma, su richiesta dalla Dda di Napoli, hanno arrestato 7 persone (tre in c ...Negli sviluppi successivi è emersa un’incessante attività di spaccio che trovava il proprio approvvigionamento di stupefacente nel napoletano, in particolare dall’area di Giugliano in Campania. La ...