Germania, nel 2° trimestre crollo record PIL superiore al 10% (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Inchioda l’economia tedesca nel 2° trimestre, quando la Germania ha sperimento il più ampio calo del PIL mai registrato dalla prima economia in Europa, a conferma che la pandemia di Covid-19 ha prodotto impatti pesanti nel Vecchio Continente. Secondo la stima preliminare dell’Ufficio federale di statistica (Destatis), si è registrato nel 2° trimestre dell’anno un pesante calo del PIL del 10,1% su base trimestrale, peggiore delle stime di consensus (-9%) ed a fronte del -2% accusato nei tre mesi precedenti. Su anno il dato corretto per gli effetti del calendario segna un -11,7% dopo il -1,8% rivisto del 1° trimestre dell’anno. Le stime di consensus erano per una contrazione del 10,9%. Leggi su quifinanza

