Embraco, riunione Mise a Torino (Di giovedì 30 luglio 2020) Si riunirà direttamente a Torino, il prossimo 5 agosto, il tavolo di confronto sulla crisi della ex Embraco di Riva di Chieri. La sottosegretaria al Mise Alessandra Todde, sentita telefonicamente la sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha convocato per le 9.30 di mercoledì prossimo la riunione in Prefettura. Al tavolo sono stati invitati il ministero del Lavoro, il Comune di Torino, la Regione Piemonte, Invitalia, Whirlpool Latin America e le organizzazioni sindacali L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

"Entro 48 ore attendiamo una risposta dal governo o ci autoconvocheremo a Roma". Così il presidente del Piemonte Alberto Cirio che oggi con l'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, ha ricevuto ...

