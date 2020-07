Ecco l'assistenzialismo del M5s: Pietro Maso col reddito minimo (Di giovedì 30 luglio 2020) Luca Sablone Pietro Maso in una foto per una recente intervista a ChiNel 1991 aveva ucciso i genitori a sprangate per ottenerne l'eredità: a causa della gravità del reato è interdetto "in perpetuo" dai pubblici uffici Fino al 2019 Pietro Maso avrebbe percepito il reddito di cittadinanza: a rivelarlo è stato un articolo pubblicato dal settimanale Oggi, secondo cui il criminale italiano avrebbe intascato la misura targata Movimento 5 Stelle prevista per chi guadagna meno di 9.360 euro l'anno. La lista in cui compare risalirebbe alla fine del 2019. Secondo l'avvocato Marco De Giorgio, se fosse stato concesso, stando alla Legge, il sussidio dovrebbe essere stato sospeso nei mesi scorsi. Il legale è del parere che il sussidio, qualora fosse stato concesso in ... Leggi su ilgiornale

