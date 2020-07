Diabete, dopo il lockdown puntare a una corretta alimentazione e a una costante attività fisica come arma di prevenzione: i consigli degli esperti (Di giovedì 30 luglio 2020) Ci apprestiamo a vivere una stagione estiva particolare. La diffusione della Covid-19, da un lato, ha portato a forti raccomandazioni riguardo a un certo tipo di prevenzione, relativa soprattutto all’igiene e ai contatti interpersonali. Ma dall’altro ha fatto perdere di vista altre patologie croniche che affliggono gran parte della popolazione italiana e mondiale. Il Diabete di tipo 2 in Italia colpisce quasi 5 milioni di persone (dati ISTAT 2016: circa 4 milioni di soggetti con Diabete noto e più di 1 milione che non ha percezione della malattia). UNA NUOVA ATTENZIONE dopo LO STOP FORZATO – Durante lockdown anche per i pazienti diabetici ci sono state poche visite e un incremento della telemedicina e della digitalizzazione. Solo dalla fine di maggio gli ambulatori hanno ... Leggi su meteoweb.eu

Mi occupo di sistemi e automazioni che possano migliorare l’esperienza dei pazienti con diabete prima, durante e dopo le consultazioni mediche. L’idea sarebbe quella di integrare più sensori e robot ...

Ispirato dalla di un gruppo di ciclisti affetti dalla patologia Sport e diabete raccontati in un romanzo

Arriva “Fuga. Due ruote, la strada, il diabete”, un romanzo originale ispirato dall’avvincente storia di un gruppo di ciclisti professionisti accomunati da una particolarità. Tutti persone, e atleti, ...

