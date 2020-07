Coronavirus: oltre 1,153 contagi in Spagna in 24 ore, anche Berlino sconsiglia di partire (Di giovedì 30 luglio 2020) La paura per una seconda ondata di Covid-19 si fa sentire in tutta Europa. In seguito ad un aumento di casi in Spagna e diversi focolai in altre zone, la Germania si aggiunge a Regno Unito, Norvegia, Olanda e Belgio, e impone una sorta di embargo turistico nei confronti del Paese sud europeo. Nonostante la maggior parte dei casi siano concentrati in Catalogna in particolare a Barcellona e nella regione della capitale Madrid, i governi non hanno sconsigliato ai loro cittadini di viaggiare in queste determinate zone ma di non partire per la Spagna in generale. A causa della pandemia, il turismo internazionale è sprofondato in una crisi tre volte peggiore a quella causata dalla depressione economica del 2008. All’indice in Europa il premier spagnolo Pedro Sanchez ha duramente criticato i ... Leggi su giornalettismo

