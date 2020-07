Coronavirus in Sicilia, invitato con tosse e febbre positivo al matrimonio: 90 invitati in quarantena (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Coronavirus manda in tilt anche un matrimonio. Circa novanta persone che hanno partecipato a una festa nuziale a Nicosia, in provincia di Enna, sono in quarantena dopo la scoperta della positività di uno degli invitati. Enna, 90 persone in quarantena dopo un matrimonio L’infetto è un Siciliano che lavora in Germania e che era … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

