Calciomercato – Il Parma chiede due giocatori al Napoli (Di giovedì 30 luglio 2020) Calciomercato – Gli ottimi rapporti tra le società favorirebbero il trasferimento in Emilia dei due giocatori L’asse di mercato tra Napoli e Parma potrebbe portare ad alcuni … L'articolo Calciomercato – Il Parma chiede due giocatori al Napoli proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

sportli26181512 : Benevento. Vigorito: 'Gervinho? A Parma per una ruota di parmigiano ci vogliono 12 mesi...': Oreste Vigorito, presi… - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ????? #Calciomercato - Si aggiunge il #Parma su #DeSilvestri ?? ? Manca l'intesa sul rinnovo del laterale con il #Torino??… - ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO - IL PARMA AVANZA LA PROPOSTA# Al Napoli arriva la richiesta per due giocatori > - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Parma, il ds Faggiano: “Mi piacciono due giocatori del Napoli, ma c’è un problema… - zazoomblog : Calciomercato Parma: Lozano erede di Gervinho? I ducali ci pensano - #Calciomercato #Parma: #Lozano #erede -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Parma

È l'angolo dei tifosi dell'Atalanta costa meno di un caffè a settimana e ti propone una visione sul mondo del calcio e della tua squadra del cuore che non hai mai avuto prima, con contenuti inediti, a ...La nostra battaglia contro il Parma sarà partita vera, nessuno ci ha mai regalato niente. Voglio pensare che la Serie A sia pulita ed onesta, non penso a favori in un senso o nell'altro, escludo ...