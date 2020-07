Al via Chiamatemi Anna 3 su Rai2, l’ultima stagione dal 30 luglio: trame e programmazione episodi (Di giovedì 30 luglio 2020) Chiamatemi Anna 3 debutta su Rai2 da oggi, giovedì 30 luglio. L'ultima stagione della serie canadese, incentrata sul romanzo Anna dai capelli rossi, va in onda nel pomeriggio della rete, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.In questo capitolo finale, la protagonista di Green Gables compie sedici anni e ha un unico desiderio: andare alla scoperta delle sue origini, capire chi sono i suoi genitori, e cosa le riserva il futuro. Anna e i suoi amici frequentano l'ultimo anno, quindi c'è aria di cambiamenti ad Avonlea. Chissà se finalmente le cose tra lei e Gilbert, suo compagno di classe, si muoveranno nella giusta direzione?La terza stagione di Chiamatemi Anna inizia giovedì 30 ... Leggi su optimagazine

