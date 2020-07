Zendaya festeggia la prima nomination agli Emmy (Di mercoledì 29 luglio 2020) La star Zendaya ha ricevuto il primo riconoscimento agli Emmy per aver interpretato il ruolo di protagonista nella serie drama “Euphoria” È stata la prima nomination agli Emmy di Zendaya. In merito a questa soddisfazione, la star ventitreenne ha commentato su Instagram: “Sono sinceramente senza parole, il mio cuore trabocca di amore e gratitudine. Sono così incredibilmente onorata di lavorare accanto alle persone di talento che posso chiamare famiglia. Sono un piccolo pezzo di un bellissimo puzzle grande e sono così orgogliosa di tutti voi”. Ha poi ringraziato il produttore di Euforia Sam Levinson e l’Accademia TV. . In Euphoria, Zendaya interpreta l’adolescente ... Leggi su nonsolo.tv

