Vendemmia a rischio, Coldiretti propone test gratis e voucher (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’obiettivo è salvare la Vendemmia e, per farlo, Coldiretti ha chiesto al ministro della Salute, Roberto Speranza, di consentire alle aziende agricole di effettuare i tamponi ai lavoratori rumeni e bulgari per salvare i raccolti messi a rischio dalla chiusura delle frontiere per la pandemia. Il presidente dell’associazione, Ettore Prandini, ha inviato una lettera al ministro della Salute, in riferimento alla proroga dello stato di emergenza: all’interno si fa riferimento al fatto che le imprese sarebbero disponibili a farsi carico dei costi per sottoporre al tampone i lavoratori. Frontiere chiuse per rumeni e bulgari: persi 110 mila lavoratori stagionali Il governo ha disposto la quarantena nei confronti dei passeggeri che nelle ultime due settimane hanno soggiornato in Romania e Bulgaria. Secondo ... Leggi su quifinanza

