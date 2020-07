"Trattato come carne da macello". Tutta la verità su Francesco Monte - (Di mercoledì 29 luglio 2020) Carlo Lanna Duro affondo di Francesco Monte sul mondo della tv dopo alcune bagarre social tra la compagna e Tommaso Zorzi Nonostante i gossip e problemi di cuore, questo è un momento di rinascita per Francesco Monte. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex gieffino ha visto crescere le sue quotazioni dopo la partecipazione a Tale & Quale Show su Rai Uno, in cui in molti hanno apprezzato le sue doti di cantante e di trasformista. Monte, ovviamente, non dimentica la sua carriera di modello. come dimostra uno photoshoot pubblicato poco dopo la fine della quarantena in cui appare persino al fianco della giunonica Jennifer Lopez. E inoltre, è di un paio di settimane fa l’uscita del suo primo singolo dal titolo "Siamo già domani". Eppure, ... Leggi su ilgiornale

