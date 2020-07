Torna il Jazz On The Corner all'Arena Eden (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il primo appuntamento è per lunedì 3 agosto , quando la Jotc Open Orchestra, insieme a Fulvio Sigurtà, eseguiranno le musiche di Kenny Wheeler. Il concerto è previsto per le ore 20:45 e per le ore 22:... Leggi su lanazione

zazoomblog : Il jazz torna in piazza SantAgostino - #torna #piazza #SantAgostino - WordNews_it : Giffoni Jazz Festival, torna la manifestazione culturale Il Festival, che si svolgerà nel meraviglioso Borgo Anti… - informazionecs : Torna il Jazz On The Corner all'Arena Eden - PortoAnticoGe : RT @PalcosulMare: ?? Stasera #PSM2020 torna al @PortoAnticoGe con @BobbiSoul, @RoyPaci, @RaphaelEmmanuel, la Banda Ventitrenta e Liza Chic.… - marmanug : RT @LaFreccia_Mag: Organizzato dal trombettista?? Paolo Fresu, dal 9 al #16agosto torna Time in Jazz, il festival a Berchidda (SS) e comuni… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Jazz Il jazz torna in piazza Sant'Agostino LA NAZIONE Valle dei Templi, tornano le note jazz di "FestiValle"

Con le sue note jazz, sullo sfondo della Valle dei Templi, torna FestiValle, il festival internazionale di musica e arti digitali. Nonostante l’annullamento ufficiale della quarta edizione e FestiVall ...

Tra Arisa, Silvestri e il Teatro dell`Opera

ROMA Nuova settimana di appuntamenti di Romarama, il programma promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale che con il racconto, attraverso un unico canale, consente di scoprire event ...

Con le sue note jazz, sullo sfondo della Valle dei Templi, torna FestiValle, il festival internazionale di musica e arti digitali. Nonostante l’annullamento ufficiale della quarta edizione e FestiVall ...ROMA Nuova settimana di appuntamenti di Romarama, il programma promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale che con il racconto, attraverso un unico canale, consente di scoprire event ...