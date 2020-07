Stefania Pezzopane si laurea in Scienze Politiche con 110 e lode (Di mercoledì 29 luglio 2020) I fan del Grande Fratello l’hanno amata nel corso della quindicesima edizione del reality. Ai tempi – parliamo del 2018 – Stefania Pezzopane entrò nel loft di Cinecittà, sorprendendo tutti con un messaggio d’amore per il fidanzato Simone Coccia Colaiuta, concorrente del reality assieme a Luigi Mario Favoloso, Francesca De André e Gennaro Lillio (giusto per citare alcuni dei nomi). L’amore tra la Pezzopane, classe 1960, e il suo compagno va avanti dal 2014. I due, che hanno 23 anni di differenza a favore della parlamentare di Onna, hanno recentemente vissuto un momento di felicità speciale. Stefania Pezzopane ha infatti conseguito, martedì 28 luglio 2020, la laurea in Scienze ... Leggi su dilei

