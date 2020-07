Sorelline di 2 e 4 anni morte in auto, al sole. Accanto a loro il cadavere della mamma (Di mercoledì 29 luglio 2020) La polizia di Farmers Branch sta indagando sulla morte di una madre e delle sue due figlie dopo che i loro corpi sono stati trovati all’interno di un SUV in un parcheggio. La terribile scoperta è stata fatta giovedì 23 luglio in un parcheggio lungo l’autostrada LBJ, quasi un giorno intero dopo la scomparsa di Natalie Chambers e delle sue due figlie. KTVT, ha emesso un comunicato stampa nell’area di Dallas, il comunicato ha riferito che la Chambers e le sue figlie, di 4 e 2 anni, sono state viste per l’ultima volta uscire di casa alle 8 di mercoledì 22 luglio. (Continua dopo le foto) Gli investigatori hanno successivamente rintracciato il suo cellulare nell’area in cui è stato infine trovato il SUV. Il dipartimento di polizia della Farmers Branch ... Leggi su caffeinamagazine

AnonymeRai : ? Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in lacrime: “Sono morte due sorelline, una a 18 mesi e una a 11 anni”… - clikservernet : Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in lacrime: “Sono morte due sorelline, una a 18 mesi e una a 11 anni” - Noovyis : (Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in lacrime: “Sono morte due sorelline, una a 18 mesi e una a 11 anni”) Playhitmu… - FQMagazineit : Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in lacrime: “Sono morte due sorelline, una a 18 mesi e una a 11 anni” - giulia78firenze : @HuertDeAuteuil Maggio '93, attentato di Via dei Georgofili a Firenze. 5 vittime tra queste le sorelline Nadia 9 anni e Caterina 50 giorni. -

Ultime Notizie dalla rete : Sorelline anni Rischiano di annegare Salvate due sorelline il Resto del Carlino Avete mai visto la sorella di Karina Cascella? È uno schianto [FOTO]

Conosciuta principalmente per essere stata un’opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella è anche un’influencer e un personaggio televisivo italiano. Karina è nata ad Aversa ed ha due sorelle: Sunn ...

Venezia 77, Guadagnino fuori concorso con il docufilm su Ferragamo

Partecipa fuori concorso anche Luca Guadagnino. Il regista di "Chiamami con il tuo nome" approda a Venezia 77 (2-12 settembre) con "Salvatore Ferragamo: The Shoemaker of dreams" il "biopic spericola ...

Conosciuta principalmente per essere stata un’opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella è anche un’influencer e un personaggio televisivo italiano. Karina è nata ad Aversa ed ha due sorelle: Sunn ...Partecipa fuori concorso anche Luca Guadagnino. Il regista di "Chiamami con il tuo nome" approda a Venezia 77 (2-12 settembre) con "Salvatore Ferragamo: The Shoemaker of dreams" il "biopic spericola ...