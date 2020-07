Sky, Modugno pazzo di Insigne: "E' un trascinatore in campo. Dà quasi dipendenza" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulle vicende di casa Napoli: "Insigne? Lorenzo per continuità è il migliore del Napoli. Leggi su tuttonapoli

susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY – Modugno: 'L'operazione Bernardeschi è legata a Milik, Boga è la prima scelta del Napoli, Under è un'alternativa'… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY – Modugno: 'L'operazione Bernardeschi è legata a Milik, Boga è la prima scelta del Napoli, Under è un'alternativa'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY – Modugno: 'L'operazione Bernardeschi è legata a Milik, Boga è la prima scelta del Napoli, Under è un'alternativa'… - apetrazzuolo : SKY – Modugno: 'L'operazione Bernardeschi è legata a Milik, Boga è la prima scelta del Napoli, Under è un'alternati… - napolimagazine : SKY – Modugno: 'L'operazione Bernardeschi è legata a Milik, Boga è la prima scelta del Napoli, Under è un'alternati… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Modugno SKY – Modugno: "L'operazione Bernardeschi è legata a Milik, Boga è la prima scelta del Napoli, Under è un'alternativa" Napoli Magazine Sky, Modugno pazzo di Insigne: "E' un trascinatore in campo. Dà quasi dipendenza"

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulle vicende di casa Napoli: "Insigne? Lorenzo per continuità è il migliore del Napoli. La versione ...

E' morto Gianrico Tedeschi, grande attore di teatro e "re" del Carosello. Aveva 100 anni

Decano del teatro italiano, volto caro al grande pubblico grazie al varietà e alla pubblicità in tv, si è spento la notte scorsa nella sua casa di Crabbia di Pettenasco, sul lago d'Orta E' morto ieri ...

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulle vicende di casa Napoli: "Insigne? Lorenzo per continuità è il migliore del Napoli. La versione ...Decano del teatro italiano, volto caro al grande pubblico grazie al varietà e alla pubblicità in tv, si è spento la notte scorsa nella sua casa di Crabbia di Pettenasco, sul lago d'Orta E' morto ieri ...