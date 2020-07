Sherlock, Steven Moffat: "Michelle Gomez sarebbe perfetta per una versione al femminile" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Steven Moffat, co-creatore della serie Sherlock, ha svelato che considera Michelle Gomez perfetta per la versione al femminile del detective. Michelle Gomez, secondo Steven Moffat, sarebbe una scelta perfetta per interpretare Sherlock Holmes se si decidesse in futuro di portare sugli schermi le sue indagini con un'inedita versione al femminile dell'iconico personaggio. L'idea è emersa da un incontro che si è svolto online organizzato in occasione del decimo anniversario della serie targata BBC con star Benedict Cumberbatch e Martin Freeman. Durante il breve panel condotto da Louis ... Leggi su movieplayer

Dr_Angela_March : RT @RepubblicaTv: 'Sherlock', Cumberbatch rivisita il personaggio di Conan Doyle: Nel 2010 debuttava in tv 'Sherlock', la serie creata da M… - naiara_th : RT @RepubblicaTv: 'Sherlock', Cumberbatch rivisita il personaggio di Conan Doyle: Nel 2010 debuttava in tv 'Sherlock', la serie creata da M… - repubblica : RT @RepubblicaTv: 'Sherlock', Cumberbatch rivisita il personaggio di Conan Doyle: Nel 2010 debuttava in tv 'Sherlock', la serie creata da M… - RepubblicaTv : 'Sherlock', Cumberbatch rivisita il personaggio di Conan Doyle: Nel 2010 debuttava in tv 'Sherlock', la serie creat… - SpettacoloDaily : A 10 anni dalla messa in onda della prima puntata 'Uno studio in rosa' cerchiamo di capire l' impatto culturale del… -

Ultime Notizie dalla rete : Sherlock Steven Sherlock, Steven Moffat: "Michelle Gomez sarebbe perfetta per una versione al femminile" Movieplayer.it Sherlock, quale attrice per una versione femminile? Tutti i nomi pensati dai creatori

I creatori della serie Sherlock, Mark Gatiss e Steven Moffat, hanno svelato i nomi di alcune attrici che vorrebbero papabili a interpretare la versione femminile del celebre investigatore di Baker ...

Sherlock compie 10 anni: le risposte alle domande dei fan in un video

Sono trascorsi ben 10 anni dalla prima stagione di “Sherlock”, con protagonisti Benedict Cumberbatch e Martin Freeman. I produttori Steven Moffat, Mark Gatiss e Sue Vertue hanno così deciso di festegg ...

I creatori della serie Sherlock, Mark Gatiss e Steven Moffat, hanno svelato i nomi di alcune attrici che vorrebbero papabili a interpretare la versione femminile del celebre investigatore di Baker ...Sono trascorsi ben 10 anni dalla prima stagione di “Sherlock”, con protagonisti Benedict Cumberbatch e Martin Freeman. I produttori Steven Moffat, Mark Gatiss e Sue Vertue hanno così deciso di festegg ...